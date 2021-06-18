За даними Forbes, Шелков володіє металургійною корпорацією "ВСМПО-АВІСМА", яка входить до складу "Ростеху". Ця корпорація займається виготовленням титану.

Зауважте Фірташ та Фукс – під максимальними санкціями: які ще рішення ухвалила РНБО

Володимир Зеленський зауважив, що рішення щодо санкцій проти Шелкова та Чемезова ухвалили відповідно за пропозицією Служби безпеки України.

Рішення РНБО український лідер прокоментував словами "наводимо порядок". Окрім того, Зеленський побажав народові гарних вихідних.

Засідання РНБО 18 червня: головне 