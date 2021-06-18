За даними Forbes, Шелков володіє металургійною корпорацією "ВСМПО-АВІСМА", яка входить до складу "Ростеху". Ця корпорація займається виготовленням титану.
Зауважте Фірташ та Фукс – під максимальними санкціями: які ще рішення ухвалила РНБО
Володимир Зеленський зауважив, що рішення щодо санкцій проти Шелкова та Чемезова ухвалили відповідно за пропозицією Служби безпеки України.
Рішення РНБО український лідер прокоментував словами "наводимо порядок". Окрім того, Зеленський побажав народові гарних вихідних.
Засідання РНБО 18 червня: головне
- Під час засідання 18 червня РНБО запровадила санкції щодо українського олігарха Дмитра Фірташа. Причиною стала участь олігарха у титановому бізнесі. Зокрема, він причетний до постачання сировини на військові підприємства Росії.
- Окрім того, під санкції потрапив російський бізнесмен Павло Фукс. Причина – кейс компанії "Голден Деррік", який стосується незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.
- Також РНБО затвердила стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу (ОПК) України.