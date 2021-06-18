По данным Forbes, Шелков владеет металлургической корпорацией "ВСМПО-АВИСМА", которая входит в состав "Ростеха". Эта корпорация занимается изготовлением титана.

Заметьте Фирташ и Фукс – под максимальными санкциями: какие еще решения принял СНБО

Владимир Зеленский отметил, что решение относительно санкций против Шелкова и Чемезова приняли соответственно по предложению Службы безопасности Украины.

Решение СНБО украинский лидер прокомментировал словами "наводим порядок". Кроме того, Зеленский пожелал народу хороших выходных.

Заметьте! "Ростех" – это российская государственная корпорация. Ее основали в 2007 году. Целью "Ростеха" является содействие разработке, производству и экспорту промышленной продукции гражданского и военного назначения. Всего к ней относятся 700 организаций.

Заседание СНБО 18 июня: главное