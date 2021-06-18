По словам секретаря СНБО, речь идет о полном пуле санкций, которые может применить Украина. Об этом Алексей Данилов сообщил во время брифинга.

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Почему Фирташ – под санкциями

Данилов пояснил, что к Фирташу применили санкции из-за его участия в титановом бизнесе. В частности – за поставки сырья на военные предприятия России. Это продолжалось довольно долго. Поэтому, как отметил секретарь СНБО, нельзя допустить, чтобы продолжалось и в дальнейшем.

Санкции против военных предприятий

Впрочем, санкции ввели не только против Фирташа. Но и против предприятий, непосредственно аффилированных в военно-промышленный комплекс государства-агрессора, которые используют этот титан именно в военной сфере.

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Заметим, что ввести ограничительные меры против Фирташа в НАБУ просили еще в апреле. Тогда там обращали внимание на факты несанкционированного отбора газа компаниями, которые могут быть с ним связаны.

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