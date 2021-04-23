Совет общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро просит Совет национальной безопасности и обороны проверить облгазы, а также – наложить санкции на олигарха Дмитрия Фирташа.

В НАБУ просят немедленно осуществить комплексную проверку облгазов, обязать их указывать конечных бенефициаров. Кроме того, утверждают, что нужно законодательно закрепить возможность введения в газораспределительные компании временной администрации.

Ранее СНБО может ввести санкции и против Фирташа, и против Коломойского, – Рыбачук

Санкции против Фирташа

Отдельно просят рассмотреть вопрос о применении персональных санкций против Фирташа.

Совет общественного контроля сообщает о фактах несанкционированного отбора газа компаниями, которые могут быть связаны с российскими выгодоприобретателями, а также с Сергеем Курченко и Фирташем.

Слухи о санкциях против Фирташа были и раньше

СНБО во время заседания 26 февраля ввел санкции против 10 граждан Украины. Перед заседанием СМИ писали, что ограничения могут касаться Фирташа.

Так, журналист Денис Бигус за несколько часов до заседания СНБО на своей странице в фейсбуке заявлял, что санкции против Фирташа применят.

Однако этого не произошло.

Обратите внимание! Фирташ – это украинский миллиардер, который владеет, в частности, компанией Group DF. Кстати, США его подозревают в подкупе индийских чиновников для получения выгодной сделки для Boeing – разрешения на разработку титановых месторождений. В июне 2019 года австрийский суд разрешил экстрадицию Фирташа в США, но его защита это оспаривает.