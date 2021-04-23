В НАБУ просят СНБО ввести санкции против Фирташа
Совет общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро просит Совет национальной безопасности и обороны проверить облгазы, а также – наложить санкции на олигарха Дмитрия Фирташа.
Источник:Совет общественного контроля НАБУ
В НАБУ просят немедленно осуществить комплексную проверку облгазов, обязать их указывать конечных бенефициаров. Кроме того, утверждают, что нужно законодательно закрепить возможность введения в газораспределительные компании временной администрации.
Ранее СНБО может ввести санкции и против Фирташа, и против Коломойского, – Рыбачук
Санкции против Фирташа
Отдельно просят рассмотреть вопрос о применении персональных санкций против Фирташа.
Совет общественного контроля сообщает о фактах несанкционированного отбора газа компаниями, которые могут быть связаны с российскими выгодоприобретателями, а также с Сергеем Курченко и Фирташем.
Слухи о санкциях против Фирташа были и раньше
- СНБО во время заседания 26 февраля ввел санкции против 10 граждан Украины. Перед заседанием СМИ писали, что ограничения могут касаться Фирташа.
- Так, журналист Денис Бигус за несколько часов до заседания СНБО на своей странице в фейсбуке заявлял, что санкции против Фирташа применят.
- Однако этого не произошло.
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