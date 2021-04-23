У НАБУ просять РНБО ввести санкції проти Фірташа
Рада громадського контролю при Національному антикорупційному бюро просить Раду національної безпеки та оборони перевірити облгази, а також – накласти санкції на олігарха Дмитра Фірташа.
Джерело:Рада громадського контролю НАБУ
У НАБУ просять негайно здійснити комплексну перевірку облгазів, зобов’язати їх вказувати кінцевих бенефіціарів. Крім того, стверджують, що потрібно законодавчо закріпити можливість введення в газорозподільні компанії тимчасової адміністрації.
Раніше РНБО може ввести санкції і проти Фірташа, і проти Коломойського, – Рибачук
Санкції проти Фірташа
Окремо просять розглянути питання про застосування персональних санкцій проти Фірташа.
Рада громадського контролю повідомляє про факти несанкціонованого відбору газу компаніями, які можуть бути пов’язані з російськими вигодонабувачами, а також із Сергієм Курченком та Фірташем.
Чутки про санкції проти Фірташа були й раніше
- РНБО під час засідання 26 лютого ввела санкції проти 10 громадян України. Перед засіданням ЗМІ писали, що обмеження можуть стосуватись Фірташа.
- Так, журналіст Денис Бігус за декілька годин до засідання РНБО на своїй сторінці у фейсбуці заявляв, що санкції проти Фірташа застосують.
- Однак цього не сталось.
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