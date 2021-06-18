Алексей Данилов на брифинге после заседания СНБО заявил, что стратегия разработана в рамках выполнения указа президента Украины Владимира Зеленского от 14 сентября 2020 года.
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СНБО утвердил ОПК
Первый вопрос, который рассмотрели на заседании СНБО – доклад вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского. После чего утвердили стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины.
В стратегии закладываются такие важные направления, как совершенствование системы стандартизации, унификации и управления продукции в соответствии со стандартами НАТО,
– рассказал Алексей Данилов.
Стратегия предполагает:
- образование агентства оборонных технологий;
- внедрение инновационных проектов;
- развитие технологий в соответствии с лучшими практиками, которые существуют в мире.
Кстати, тайно рассматривали военно-техническое сотрудничество.
Краткая предыстория
- 21 апреля Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно осмотра оборонно-промышленного комплекса.
- 14 апреля правительство утвердило и передало СНБО стратегию развития оборонно-промышленного комплекса. Денис Шмыгаль заявил, что документ содержит основные приоритеты и векторы развития ОПК.
- Среди основных акцентов – введение стандартов НАТО, корпоратизация предприятий ОПК, импортозамещение критических материалов, поддержка инноваций через стимулирующие экономические и финансовые механизмы.