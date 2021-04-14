Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров 14 апреля утвердил и передал на рассмотрение Совета нацбезопасности стратегию развития оборонно-промышленного комплекса.

Премьер-министр сообщил, что документ содержит основные приоритеты и векторы развития ОПК. С учетом всех актуальных угроз.

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Важные акценты стратегии

Глава правительства рассказал о ряде важных акцентов стратегии, в частности:

введение стандартов НАТО,

корпоратизация предприятий ОПК,

импортозамещение критических материалов,

поддержка инноваций через стимулирующие экономические и финансовые механизмы.

Мы хотим, чтобы наш ОПК стал более инновационным и открытым и в то же время менее забюрократизированным. Документ поддержан нашими международными партнерами и прошел не один раунд обсуждений с лучшими экспертами,

– отметил Денис Шмыгаль.

Он также добавил, что утверждение такой стратегии – это очень важный сигнал того, что Украина готова давать отпор агрессору и будет обеспечивать наших военных современной военной продукцией украинского производства.

Обратите внимание! В СМИ появилась информация, что стратегию развития оборонно-промышленного комплекса вероятнее всего рассмотрят во время следующего заседания СНБО, которое запланировано на 15 апреля.