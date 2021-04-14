Правительство утвердило и передало СНБО стратегию развития оборонно-промышленного комплекса
Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров 14 апреля утвердил и передал на рассмотрение Совета нацбезопасности стратегию развития оборонно-промышленного комплекса.
Источник:Денис Шмыгаль в телеграме
Премьер-министр сообщил, что документ содержит основные приоритеты и векторы развития ОПК. С учетом всех актуальных угроз.
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Важные акценты стратегии
Глава правительства рассказал о ряде важных акцентов стратегии, в частности:
- введение стандартов НАТО,
- корпоратизация предприятий ОПК,
- импортозамещение критических материалов,
- поддержка инноваций через стимулирующие экономические и финансовые механизмы.
Мы хотим, чтобы наш ОПК стал более инновационным и открытым и в то же время менее забюрократизированным. Документ поддержан нашими международными партнерами и прошел не один раунд обсуждений с лучшими экспертами,
– отметил Денис Шмыгаль.
Он также добавил, что утверждение такой стратегии – это очень важный сигнал того, что Украина готова давать отпор агрессору и будет обеспечивать наших военных современной военной продукцией украинского производства.
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