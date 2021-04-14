Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів 14 квітня затвердив і передав на розгляд Ради нацбезпеки стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу.

Прем'єр-міністр повідомив, що документ містить основні пріоритети та вектори розвитку ОПК. З урахуванням усіх актуальних загроз.

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Важливі акценти стратегії

Глава Уряду розповів про низку важливих акцентів стратегії, зокрема:

запровадження стандартів НАТО,

корпоратизація підприємств ОПК,

імпортозаміщення критичних матеріалів,

підтримка інновацій через стимулюючі економічні та фінансові механізми.

Ми хочемо, аби наш ОПК став більш інноваційним та відкритим і водночас менш забюрократизованим. Документ підтриманий нашими міжнародними партнерами та пройшов не один раунд обговорень з найкращими експертами,

– зазначив Денис Шмигаль.

Він також додав, що затвердження такої стратегії – це дуже важливий сигнал того, що Україна готова давати відсіч агресору і буде забезпечувати наших військових сучасною військовою продукцією українського виробництва.

Зверніть увагу! У ЗМІ з'явилась інформація, що стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу найімовірніше розглянуть під час наступного засідання РНБО, яке заплановане на 15 квітня.