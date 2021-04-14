Уряд затвердив і передав РНБО стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу, – Шмигаль
Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів 14 квітня затвердив і передав на розгляд Ради нацбезпеки стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу.
Джерело:Денис Шмигаль у телеграмі
Прем'єр-міністр повідомив, що документ містить основні пріоритети та вектори розвитку ОПК. З урахуванням усіх актуальних загроз.
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Важливі акценти стратегії
Глава Уряду розповів про низку важливих акцентів стратегії, зокрема:
- запровадження стандартів НАТО,
- корпоратизація підприємств ОПК,
- імпортозаміщення критичних матеріалів,
- підтримка інновацій через стимулюючі економічні та фінансові механізми.
Ми хочемо, аби наш ОПК став більш інноваційним та відкритим і водночас менш забюрократизованим. Документ підтриманий нашими міжнародними партнерами та пройшов не один раунд обговорень з найкращими експертами,
– зазначив Денис Шмигаль.
Він також додав, що затвердження такої стратегії – це дуже важливий сигнал того, що Україна готова давати відсіч агресору і буде забезпечувати наших військових сучасною військовою продукцією українського виробництва.
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