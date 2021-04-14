На четверг, 15 апреля, запланировано заседание Совета нацбезопасности и обороны. На нем, вероятнее всего, планируют рассмотреть стратегию развития Оборонно-промышленного комплекса.

По крайней мере такую информацию обнародовали в СМИ. По данным источников, план заседания пока еще формируется.

Между тем Россия подтвердила стягивание "Искандеров" к границе с Украиной

Между тем на заседании Кабинета министров 14 апреля утвердили и передадут на рассмотрение СНБО стратегию развития Оборонно-промышленного комплекса. Следовательно, на ближайшем заседании ее должны рассмотреть.

Что это за стратегия

Документ содержит основные приоритеты и векторы развития оборонно-промышленного комплекса. С учетом всех актуальных угроз, пишет в своем телеграмме председатель правительства Денис Шмыгаль.

Среди важных акцентов стратегии:

введение стандартов НАТО,

корпоратизация предприятий ОПК,

импортозамещение критических материалов,

поддержка инноваций через стимулирующие экономические и финансовые механизмы.

В правительстве стремятся, чтобы ОПК стал более инновационным и открытым и в то же время менее забюрократизированным. Документ поддержан международными партнерами и прошел не один раунд обсуждений с экспертами.

Утверждение такой Стратегии – это очень важный сигнал того, что Украина готова давать отпор агрессору и будет обеспечивать наших военных современной военной продукцией украинского производства,

– написал Шмыгаль.

Прошлое заседание СНБО