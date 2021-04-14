СНБО готовится к новому заседанию, – СМИ
На четверг, 15 апреля, запланировано заседание Совета нацбезопасности и обороны. На нем, вероятнее всего, планируют рассмотреть стратегию развития Оборонно-промышленного комплекса.
Источник:"Украинская правда"
По крайней мере такую информацию обнародовали в СМИ. По данным источников, план заседания пока еще формируется.
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Между тем на заседании Кабинета министров 14 апреля утвердили и передадут на рассмотрение СНБО стратегию развития Оборонно-промышленного комплекса. Следовательно, на ближайшем заседании ее должны рассмотреть.
Что это за стратегия
Документ содержит основные приоритеты и векторы развития оборонно-промышленного комплекса. С учетом всех актуальных угроз, пишет в своем телеграмме председатель правительства Денис Шмыгаль.
Среди важных акцентов стратегии:
- введение стандартов НАТО,
- корпоратизация предприятий ОПК,
- импортозамещение критических материалов,
- поддержка инноваций через стимулирующие экономические и финансовые механизмы.
В правительстве стремятся, чтобы ОПК стал более инновационным и открытым и в то же время менее забюрократизированным. Документ поддержан международными партнерами и прошел не один раунд обсуждений с экспертами.
Утверждение такой Стратегии – это очень важный сигнал того, что Украина готова давать отпор агрессору и будет обеспечивать наших военных современной военной продукцией украинского производства,
– написал Шмыгаль.
Прошлое заседание СНБО
- Ранее СМИ сообщали, что следующее заседание запланировано на 9 апреля.
- Речь шла о том, что Совет нацбезопасности хочет продолжить обсуждение санкции против контрабандистов. Кроме того, СНБО должен был обсудить ограничения против бенефициаров конвертационных центров.
- Впрочем, заседание в минувшую пятницу не состоялось. Вероятно, это было связано с рабочими поездками президента Владимира Зеленского на передовые позиции ВСУ на Донбассе.
- Последнее заседание состоялось 2 апреля. Тогда ведомство добавило в санкционный список 10 человек, которых считают главными контрабандистами Украины.
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