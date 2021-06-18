Олексій Данілов на брифінгу після засідання РНБО заявив, що стратегія розроблена в рамках виконання указу президента України Володимира Зеленського від 14 вересня 2020 року.

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РНБО затвердила ОПК

Першим питання, яке розглянули на засіданні РНБО – доповідь віце-прем'єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського. Після чого затвердили Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України.

У стратегії закладаються такі важливі напрямки, як вдосконалення системи стандартизації, уніфікації і управління продукції відповідно до стандартів НАТО,

– розповів Олексій Данілов.

Стратегія передбачає:

утворення агенції оборонних технологій;

впровадження інноваційних проєктів;

розвиток технологій відповідно до кращих практик, які існують в світі.

До речі, таємно розглядали військово-технічне співробітництво.

Коротка передісторія