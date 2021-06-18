Олексій Данілов на брифінгу після засідання РНБО заявив, що стратегія розроблена в рамках виконання указу президента України Володимира Зеленського від 14 вересня 2020 року.
До теми РНБО скасувала кілька ліцензій на видобуток та розробку, а ще дві – повернули добровільно
РНБО затвердила ОПК
Першим питання, яке розглянули на засіданні РНБО – доповідь віце-прем'єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського. Після чого затвердили Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України.
У стратегії закладаються такі важливі напрямки, як вдосконалення системи стандартизації, уніфікації і управління продукції відповідно до стандартів НАТО,
– розповів Олексій Данілов.
Стратегія передбачає:
- утворення агенції оборонних технологій;
- впровадження інноваційних проєктів;
- розвиток технологій відповідно до кращих практик, які існують в світі.
До речі, таємно розглядали військово-технічне співробітництво.
Коротка передісторія
- 21 квітня Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо огляду оборонно-промислового комплексу.
- 14 квітня уряд затвердив і передав РНБО стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу. Денис Шмигаль заявив, що документ містить основні пріоритети та вектори розвитку ОПК
- Серед основних акцентів – запровадження стандартів НАТО, корпоратизація підприємств ОПК, імпортозаміщення критичних матеріалів, підтримка інновацій через стимулюючі економічні та фінансові механізми.