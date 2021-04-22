Український президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо огляду оборонно-промислового комплексу. Тепер Кабмін повинен представити стратегію його розвитку.

Відповідний указ з'явився на сайті Офісу Президента 21 квітня. Він набирає чинності з дня опублікування.

Зверніть увагу Армії 2014 і 2021 років – абсолютно різні, – Данілов про змогу дати відсіч Росії

Напередодні РНБО розглянула та затвердила звіт про результати проведення огляду оборонно-промислового комплексу.

Документ, схвалений Кабміном, на засіданні 15 квітня представив міністр стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Довідка. У звіті, мовилося, зокрема, про спроможність та готовність ОПК – озброєння, боєприпаси, військову та спеціальну техніку.

Що буде далі

Згідно з рішенням Ради нацбезпеки та оборони, тепер уряд повинен внести на її розгляд Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу.

Зазначимо, що її повинні підготувати, враховуючи результати проведеного огляду оборонної сфери. Для цього в українських урядовців є 14 днів.

Росія нарощує військову присутність біля України

Протягом березня та квітня Росія активно стягує війська та техніку до кордонів України. А саме – у Воронезькій, Ростовській, Брянській областях та в окупованому Криму.

Кремль все це пояснює "бойовими навчаннями". Проте у Пентагоні у такі виправдання не вірять. Там заявили, що ворожих військ біля України зараз більше, ніж у 2014 році.

Президент Зеленський у своєму відеозверненні запропонував очільнику Кремля зустрітися на Донбасі. Для цього він заговорив російською мовою.

В адміністрації Путіна зазначили, що доповіли про це російському президенту. Чи ознайомився він з пропозицією – поки невідомо.



Що відбувається біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу