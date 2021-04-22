Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об обзоре оборонно-промышленного комплекса. Теперь Кабмин должен представить стратегию его развития.

Соответствующий указ появился на сайте Офиса Президента 21 апреля. Он вступает в силу со дня опубликования.

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Накануне СНБО рассмотрела и утвердила отчет о результатах проведения осмотра оборонно-промышленного комплекса.

Документ, одобренный Кабмином, на заседании 15 апреля представил министр стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Справка. В отчете, говорилось, в частности, о возможностях и готовности ОПК – вооружении, боеприпасах, военной и специальной технике.

Что будет дальше

Согласно решению Совета нацбезопасности и обороны, теперь правительство должно внести на рассмотрение Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса.

Отметим, что ее должны подготовить, учитывая результаты проведенного осмотра оборонной сферы. Для этого в украинских чиновников есть 14 дней.

Россия наращивает военное присутствие у Украины

В течение марта и апреля Россия активно стягивает войска и технику к границам Украины. А именно - в Воронежской, Ростовской, Брянской областях и в оккупированном Крыму.

Кремль все это объясняет "боевыми учениями". Однако в Пентагоне в такие оправдания не верят. Там заявили, что вражеских войск у Украины сейчас больше, чем в 2014 году.

Президент Зеленский в своем видеообращении предложил главе Кремля встретиться на Донбассе. Для этого он заговорил на русском языке.

В администрации Путина отметили, что доложили об этом российскому президенту. Ознакомился ли он с предложением – пока неизвестно.

Что происходит у границ Украины / Инфографика 24 канала