Очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны состоялось в четверг, 15 апреля. На нем обсудили, в частности, оборонно-промышленный комплекс.

С соответствующим отчетом на заседании СНБО выступил министр стратегических отраслей промышленности Олег Уруский. Он рассказал о результатах проведения осмотра ОПК Украины. К теме Вопрос Донбасса рассматривали приоритетно, – Зеленский о заседании СНБО О каких именно результаты отчитался Уруский Оценили уровень институциональной сформированности системы управления ОПК и состояние его ресурсного обеспечения.

Учитывая актуальные военно-политические угрозы и вызовы, определили способность и готовность ОПК к удовлетворению потребностей сектора безопасности и обороны. Говорится о вооружении, боеприпасах, военной и специальной технике. Актуально Хотят создать другую реальность, – Данилов обвинил Россию в информационном терроризме Военно-политические угрозы и вызовы перед Украиной: главное Москва начала активно стягивать свои войска и технику к границам Украины и на территорию оккупированного Крыма. В сети обнародовали множество видео, подтверждающих это.

По информации разведки Минобороны, до 20 апреля 2021 года государство-оккупант перебросит 110 тысяч военных.

Кроме того, Кремль активно работает на информационном фронте, распространяя фейки об обострении ситуации со стороны Киева.

Международное сообщество поддерживает Украину и призывает Россию прекратить эскалацию конфликта.

Российская армия у границы с Украиной / Инфографика 24 канала