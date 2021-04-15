Хотят создать другую реальность, – Данилов обвинил Россию в информационном терроризме
Алексей Данилов напомнил, что украинско-российская война продолжается не только на передовой, но и на информационном фронте. Как подчеркнул секретарь СНБО, одной из главных целей РФ являются украинские СМИ, эксперты, представители гражданского общества – все те, кто формируют позиции и являются лидерами мнений.
Источник:фейсбук Алексея Данилова
По мнению Данилова, в вопросе пропаганды Кремль действует в строгом соответствии с канонами работы российских спецслужб в условиях военной агрессии.
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Секретарь СНБО отметил, что все антиукраинские нарративы в Кремле спланированы, создаются и управляются с российской территории. Кроме того, широко используется "черная" пропаганда, откровенные выдумки и ложь.
Все это информационный терроризм, информационная "пандемия" имеет целью повлиять на нашу способность противостоять российской агрессии, создать параллельную информационную реальность,
– заявил Данилов.
Он отметил, что платформой для массового распространения дезинформации все больше становятся не только классические средства массовой информации, но и соцсети и мессенджеры, где нет ни самоцензуры, ни редакционной политики.
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Данилов также констатировал, что с попыткой эскалации российской гибридной агрессии на востоке Украины в геометрической прогрессии выросло количество фейков и попыток манипулирования сознанием людей.
Последние громкие фейки пропагандистов
- Медиа России активно распространяют фейки о якобы ужасном состоянии украинской реки Днепр. Оккупанты утверждают, что из-за этого Украина уже вскоре может остаться без питьевой воды. Фактчекеры рассказали, что это абсурдная ложь.
- Оккупанты обвинили ВСУ в гибели 5-летнего ребенка. Произошло это якобы потому, что наши бойцы скинули взрывное устройство с беспилотника на село Александровское. Очевидцы рассказали, что все было иначе: мальчик подорвался на гранате, которую родственник держал дома.
- Российские СМИ заявили, что Украина якобы разместила войска на линии соприкосновения на Донбассе и начала обстрелы. На самом деле оказалось, что на ролик наложили фрагмент звуковой дорожки другого видео, снятого еще в 2015 году.
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