Алексей Данилов напомнил, что украинско-российская война продолжается не только на передовой, но и на информационном фронте. Как подчеркнул секретарь СНБО, одной из главных целей РФ являются украинские СМИ, эксперты, представители гражданского общества – все те, кто формируют позиции и являются лидерами мнений.

По мнению Данилова, в вопросе пропаганды Кремль действует в строгом соответствии с канонами работы российских спецслужб в условиях военной агрессии.

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Секретарь СНБО отметил, что все антиукраинские нарративы в Кремле спланированы, создаются и управляются с российской территории. Кроме того, широко используется "черная" пропаганда, откровенные выдумки и ложь.

Все это информационный терроризм, информационная "пандемия" имеет целью повлиять на нашу способность противостоять российской агрессии, создать параллельную информационную реальность,

– заявил Данилов.

Он отметил, что платформой для массового распространения дезинформации все больше становятся не только классические средства массовой информации, но и соцсети и мессенджеры, где нет ни самоцензуры, ни редакционной политики.

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Данилов также констатировал, что с попыткой эскалации российской гибридной агрессии на востоке Украины в геометрической прогрессии выросло количество фейков и попыток манипулирования сознанием людей.

Обратите внимание! В последнее время уровень военной угрозы со стороны России постоянно растет. По данным ВСУ, Россия наращивает свое присутствие в Воронежской, Ростовской и Брянской областях, граничащих с Украиной. Кроме того, Россия стягивает оружие в оккупированный Крым.

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