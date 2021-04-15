Кремлевские пропагандисты продолжают свою агрессивную политику дезинформации населения. На этот раз они пошли дальше и оболгали не только Украину, но и США и НАТО.

Опровергать фейки российских пропагандистов взялся сайт Euvsdisinfo. Его ведет оперативная группа по стратегическим коммуникациям внешнеполитической службы ЕС.

Важно Российские пропагандисты потянулись на Донбасс, стоит ожидать провокаций, – Казанский

Новая пропаганда России

Прокремлевские СМИ на этой неделе заявили, что ВСУ якобы стремятся спровоцировать полномасштабный вооруженный конфликт на Донбассе. В другом сообщении утверждалось, что, провоцируя Россию, Украина "выполняет роль, которую ей поручил НАТО", а именно оправдывает существование Альянса под предлогом российской угрозы.

Обратите внимание! Многие из этих нарративов стремятся изобразить Украину как марионетку Запада, заставляя аудиторию рассматривать конфликт как легко понятное противостояние между Востоком и Западом.

Нападки на США

Прокремлевские СМИ утверждают, что за новой эскалацией стоит Запад, утверждая, что США "готовят Украину к войне на Донбассе", якобы отправляя ежедневно вооружение.

В другом сообщении утверждается, что США "используют Украину" для реализации своего плана противодействия России и разжигания новой войны в интересах военно-промышленного комплекса США.

Кроме того, прокремлевские СМИ распространяют лживую историю о гибели 4-летнего ребенка на Донбассе в результате атаки беспилотника украинской армии.

Фейк о гибели ребенка: что известно

Оккупанты обвинили Вооруженные силы Украины в гибели 5-летнего ребенка. Произошло это якобы потому, что наши бойцы скинули взрывное устройство с беспилотника на село Александровское. Очевидцы рассказали, что все было иначе: мальчик подорвался на гранате, которую родственник держал дома. Наблюдатели ОБСЕ не нашли подтверждений, что трагедия произошла из-за украинского беспилотника.