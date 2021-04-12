Журналисты российских СМИ, известные антиукраинской позицией, отправляются на Донбасс. Вероятно, они едут снимать очередные циничные фейки об украинских военных.

Местным жителям оккупированных территорий стоит начать беспокоиться из-за приезда этих "журналистов-стервятников". Такое мнение высказал один из членов украинской делегации в ТКГ Денис Казанский.

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Пропагандисты едут на Донбасс

На оккупированные территории едут Дмитрий Стешин, Семен Пегов и Юрий "Котенок". Казанских добавил к сообщению скриншоты из телеграм-каналов этих журналистов. Все они публикуют фото и информацию о том, что отправляются на Донбасс.

Этим ребятам сейчас снова понадобятся истории о хищных украинских дронах и блуждающих минометах в мусоровозах. Так что в ближайшее время можно с высокой вероятностью ожидать новую волну загадочных обстрелов от "неуловимых ДРГ",

– написал Казанский.

Что известно об этих пропагандистах

Дмитрий Стешин – во время наступления России на Украину был спецкором российской "Комсомольской правды". Он активно писал о событиях в Украине, используя манипуляции и откровенную ложь.

Именно он написал 20 февраля в "Комсомольской правде", что "активисты захватили Верховную Раду". Стешин отличился еще и тем, что попросил террористов в Славянске взять в плен своего немецкого коллегу по изданию Bild Пола Ронзхаймера. Ему запретили въезд в Украину в мае 2014 года.

Обратите внимание! Россия значительно усиливает свое присутствие возле границ с Украиной. Под Воронежем оккупант раскинул целый военный лагерь. Похожие действия страны-оккупанта украинские разведчики фиксировали еще в 2014 – 2015 годах. С тех пор столь масштабных перемещений украинская разведка не фиксировала.

Семен Пегов – журналист российского пропагандистского телеканала Lifenews. Он автор книги про боевика "Моторолу".

Юрий Кот – автор телеграм-канала "Военкор "Юрий Котенок", в котором публикуются "сенсационные" расследование о войне на Донбассе. Это украинский и российский шоумен, известный по проекту "Все для тебя", коллаборационист России и ведущий Антимайдана.