Кремлівські пропагандисти продовжують свою агресивну політику дезінформації населення. Цього разу вони пішли далі та оббрехали не лише Україну, але й США та НАТО.

Спростовувати фейки російських пропагандистів взявся сайт Euvsdisinfo. Його веде оперативна група зі стратегічних комунікацій зовнішньополітичної служби ЄС.

Важливо Російські пропагандисти потягнулися на Донбас, варто чекати провокацій, – Казанський

Нова пропаганда Росії

Прокремлівські ЗМІ цього тижня заявили, що ЗСУ нібито прагнуть спровокувати повномасштабний збройний конфлікт на Донбасі. В іншому повідомленні стверджувалось, що, провокуючи Росію, Україна "виконує роль, яку їй доручив НАТО", а саме виправдовує існування Альянсу під приводом російської загрози.

Зверніть увагу! Багато з цих наративів прагнуть зобразити Україну як маріонетку Заходу, змушуючи аудиторію розглядати конфлікт як легко зрозуміле протистояння між Сходом і Заходом.

Нападки на США

Прокремлівські ЗМІ переконують, що за новою ескалацією стоїть Захід, стверджуючи, що США "готують Україну до війни на Донбасі", нібито відправляючи щодня озброєння.

В іншому повідомленні стверджується, що США "використовують Україну" для реалізації свого плану протидії Росії й розпалювання нової війни в інтересах військово-промислового комплексу США.

Крім того, прокремлівські ЗМІ поширюють брехливу історію про загибель 4-річної дитини на Донбасі в результаті атаки безпілотника української армії.

Фейк про загибель дитини: що відомо

Окупанти звинуватили Збройні сили України у загибелі 5-річної дитини. Сталося це нібито через те, що наші бійці скинули вибуховий пристрій з безпілотника на село Олександрівське. Очевидці розповіли, що все було інакше: хлопчик підірвався на гранаті, яку родич тримав удома. Спостерігачі ОБСЄ не знайшли підтверджень, що трагедія сталась через український безпілотник.