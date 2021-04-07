В Олександрівському, що під Донецьком, внаслідок вибуху 2 квітня загинув 5-річний хлопчик. Окупанти стверджували, що сталося "через ЗСУ". Та моніторингова місія ОБСЄ доказів цього не знайшла.

Щоб встановити всі подробиці загибелі хлопчика, представники моніторингової місії зателефонували його бабусі. Жінка в момент трагедії перебувала вдома, коли почула вибух на вулиці.

До слова Уй*бки, – екскомандир "Азову" звинуватив Росію в спекуляціях через смерть дитини під Донецьком

Вона розповіла, що коли вона вийшла надвір, вона побачила онука, який лежав на землі, і помітила фрагменти осколків і сліди пошкоджень на паркані,

– мовиться у звіті ОБСЄ від 6 квітня.

Крім того, працівники місії поспілкувалися з працівниками моргу в Донецьку. Вони розповіли, що дитина померла від численних осколкових поранень і вибухової травми.

Більше про загибель дитини під Донецьком: