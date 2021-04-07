В Александровском, что под Донецком, в результате взрыва 2 апреля погиб 5-летний мальчик. Оккупанты утверждали, что произошло "из-за ВСУ". Но мониторинговая миссия ОБСЕ доказательств этого не нашла.

Чтобы установить все подробности гибели мальчика, представители мониторинговой миссии позвонили его бабушке. Женщина в момент трагедии находилась дома, когда услышала взрыв на улице.

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Она рассказала, что когда она вышла на улицу, она увидела внука, который лежал на земле, и заметила фрагменты осколков и следы повреждений на заборе,

– говорится в отчете ОБСЕ от 6 апреля.

Кроме того, работники миссии пообщались с работниками морга в Донецке. Они рассказали, что ребенок умер от многочисленных осколочных ранений и взрывной травмы.

Более о гибели ребенка под Донецком: