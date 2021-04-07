ОБСЕ исследовала подробности гибели 5-летнего ребенка под Донецком
В Александровском, что под Донецком, в результате взрыва 2 апреля погиб 5-летний мальчик. Оккупанты утверждали, что произошло "из-за ВСУ". Но мониторинговая миссия ОБСЕ доказательств этого не нашла.
Источник:отчет СММ ОБСЕ
Чтобы установить все подробности гибели мальчика, представители мониторинговой миссии позвонили его бабушке. Женщина в момент трагедии находилась дома, когда услышала взрыв на улице.
К слову Уй*бки, – экс-командир "Азова" обвинил Россию в спекуляциях из-за смерти ребенка под Донецком
Она рассказала, что когда она вышла на улицу, она увидела внука, который лежал на земле, и заметила фрагменты осколков и следы повреждений на заборе,
– говорится в отчете ОБСЕ от 6 апреля.
Кроме того, работники миссии пообщались с работниками морга в Донецке. Они рассказали, что ребенок умер от многочисленных осколочных ранений и взрывной травмы.
Более о гибели ребенка под Донецком:
- 5-летний мальчик погиб в результате взрыва во дворе дома в Александровском, расположенного на северо-восточном направлении от Донецка.
- Причиной гибели ребенка стал взрыв неизвестного предмета. Боевики сразу же обвинили во всем украинское войско.
- По их заявлениям, ВСУ якобы с помощью беспилотника сбросили взрывчатку. Эту фейковую волну поддержала и кремлевская пропаганда.
- Правда, разглядеть фейк не так и сложно, ведь Александровское расположено в 15 километрах от линии разграничения. Как беспилотник мог пролететь такое расстояние незамеченным через оккупированную территорию – остается вопросом.
- Через российский фейк украинская делегация в ТКГ обратилась к ОБСЕ. В МИД сообщили, что причиной гибели мальчика могла стать мина, которую нашли в гараже дома.
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