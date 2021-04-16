Чергове засідання Ради нацбезпеки та оборони відбулося в четвер, 15 квітня. На ньому обговорили, зокрема, оборонно-промисловий комплекс.

З відповідним звітом на засіданні РНБО виступив міністр стратегічних галузей промисловості Олег Уруський. Він розповів про результати проведення огляду ОПК України. До теми Питання Донбасу розглядали пріоритетно, – Зеленський про засідання РНБО Про які саме результати відзвітував Уруський Оцінили рівень інституційної сформованості системи управління ОПК і стан його ресурсного забезпечення.

Враховуючи актуальні воєнно-політичні загрози та виклики, визначили спроможність та готовність ОПК до задоволення потреб сектору безпеки та оборони. Мовиться про озброєння, боєприпаси, військову та спеціальну техніку. Актуально Хочуть створити іншу реальність, – Данілов звинуватив Росію в інформаційному тероризмі Воєнно-політичні загрози та виклики перед Україною: головне Москва почала активно стягувати свої війська та техніку до кордонів України та на територію окупованого Криму. У мережі оприлюднили безліч відео, які підтверджують це.

За інформацією розвідки Міноборони, до 20 квітня 2021 року держава-окупант перекине 110 тисяч військових.

Крім того, Кремль активно працює на інформаційному фронті, поширюючи фейки про загострення ситуації зі сторони Києва.

Міжнародна спільнота підтримує Україну та закликає Росію припинити ескалацію конфлікту. ​ Російська армія біля кордону з Україною / Інфографіка 24 каналу