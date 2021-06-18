Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу. Зокрема, під ануляцію потрапили 4 ліцензії з видобутку титану, 3 – з розробки вуглеводню і ще 3 – з розробки рудних.

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Україні добровільно повернули 2 ліцензії щодо видобутку нафти та газу

Також Данілов зазначив, що Україні добровільно повернули одразу 2 ліцензії на видобуток нафти та газу.

Мова про компанію "Геоальянс" в Харківській і Дніпропетровській областях. Хоча засновник перебуває на островах, держава вітає такі дії,

– додав він.

Зверніть увагу! Компанія Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited (Кіпр), входить до складу міжнародної інвестиційно-консалтингової групи "EastOne". Її створив у 2007 році Віктор Пінчук.

Ліцензію віддав "один шановний бізнесмен з Дніпра"

Зазначимо, також Данілов сказав, що на добровільне повернення ліцензії пішов також "один шановний бізнесмен Дніпра". Ані назви компанії, ані прізвища її власника секретар РНБО не назвав. Можемо лише припустити, що мовиться про Ігоря Коломойського.

Що відомо про компанію Geo-Alliance: