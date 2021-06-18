Секретар Ради національної безпеки і оборони України Данілов заявив, що причиною санкцій стала причетність Фукса до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні. Зокрема мовиться про кейс компанії "Голден Деррік".
Зауважте Брифінг Олексія Данілова після засідання РНБО: онлайн-трансляція
Данілов про ситуацію з "Голден Деррік"
Данілов розповів, що упродовж дня певний "Віталій Євгенійович" зумів зареєструвати 19 компаній. Секретар РНБО заявив: прізвища цього бізнесмена він називати не буде. Усі компанії "Віталія Євгенійовича" зареєстрували у місті Олександрія в одній із квартир у місцевій багатоповерхівці.
За словами Данілова, упродовж дуже короткого проміжку часу цей "Віталій Євгенійович" отримав 19 ліцензій на видобування вуглеводнів.
"Якщо людина, яка мешкає в панельній 9-повірхівці у місті Олександрія, і хтось мені скаже, що вона може отримати 19 ліцензій. Я думаю, ніхто з присутніх тут не може помріяти навіть одну отримати", – зауважив секретар РНБО.
Данілов наголосив, що за цими діями стоять представники Росії. РНБО на цьому вже наголошувала. Упродовж певного часу тривали перевірки.
Санкції – накладені за ситуації, пов'язані з "Голден Деррік" – це є ліцензії, про які мовилося. Ви знаєте, що людина, яка за один день все це отримала, вона подала у суд на указ президента,
– наголосив Данілов.
Секретар РНБО наголосив, що надра – це стратегічний ресурс нашої держави.
Відповідно до Конституції, усі громадяни є власниками цих надр і "ними треба розпоряджатися у такий спосіб, щоб суспільству було відомо, хто за цим стоїть".
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