Секретар Ради національної безпеки і оборони України Данілов заявив, що причиною санкцій стала причетність Фукса до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні. Зокрема мовиться про кейс компанії "Голден Деррік".

Зауважте Брифінг Олексія Данілова після засідання РНБО: онлайн-трансляція

Данілов про ситуацію з "Голден Деррік"

Данілов розповів, що упродовж дня певний "Віталій Євгенійович" зумів зареєструвати 19 компаній. Секретар РНБО заявив: прізвища цього бізнесмена він називати не буде. Усі компанії "Віталія Євгенійовича" зареєстрували у місті Олександрія в одній із квартир у місцевій багатоповерхівці.

За словами Данілова, упродовж дуже короткого проміжку часу цей "Віталій Євгенійович" отримав 19 ліцензій на видобування вуглеводнів.

"Якщо людина, яка мешкає в панельній 9-повірхівці у місті Олександрія, і хтось мені скаже, що вона може отримати 19 ліцензій. Я думаю, ніхто з присутніх тут не може помріяти навіть одну отримати", – зауважив секретар РНБО.

Данілов наголосив, що за цими діями стоять представники Росії. РНБО на цьому вже наголошувала. Упродовж певного часу тривали перевірки.

Санкції – накладені за ситуації, пов'язані з "Голден Деррік" – це є ліцензії, про які мовилося. Ви знаєте, що людина, яка за один день все це отримала, вона подала у суд на указ президента,

– наголосив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що надра – це стратегічний ресурс нашої держави.

Відповідно до Конституції, усі громадяни є власниками цих надр і "ними треба розпоряджатися у такий спосіб, щоб суспільству було відомо, хто за цим стоїть".

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