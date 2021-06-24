Также в списке – гендиректор "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Олег Дерипаска, командующий Росгвардией Виктор Золотов. Всего в списке 538 фамилий.

Ранее Украина ввела санкции против главы "Ростеха" Чемезова и российского бизнесмена Шелкова

Указ президента вступает в действие 24 июня. Срок действия санкций  –  3 года.

Коротко о введенных ограничениях:

  • блокировка активов;
  • ограничение торговых операций;
  • полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;
  • аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений;
  • запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества;
  • запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины;
  • лишение государственных наград Украины, других форм празднования.

Отметим, что многие попавшие в санкционный список являются близким окружением Владимира Путина. Так глава "Ростеха" входит в бюро высшего совета партии "Единая Россия".

Читайте также Данилов анонсировал заседание СНБО по санкциям против украинцев из списка США