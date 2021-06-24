Также в списке – гендиректор "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Олег Дерипаска, командующий Росгвардией Виктор Золотов. Всего в списке 538 фамилий.
Ранее Украина ввела санкции против главы "Ростеха" Чемезова и российского бизнесмена Шелкова
Указ президента вступает в действие 24 июня. Срок действия санкций – 3 года.
Коротко о введенных ограничениях:
- блокировка активов;
- ограничение торговых операций;
- полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений;
- запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества;
- запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины;
- лишение государственных наград Украины, других форм празднования.
Отметим, что многие попавшие в санкционный список являются близким окружением Владимира Путина. Так глава "Ростеха" входит в бюро высшего совета партии "Единая Россия".
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