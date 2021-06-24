Как сказал секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга, всего в санкционном списке США находятся 134 гражданина Украины.
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Кто эти люди
Данилов отказался называть конкретные фамилии, но заметил, что эти люди попали в санкционный список из-за:
- вмешательства в выборы США;
- киберпреступлений;
- посягательства на территориальную целостность Украины.
У нас 110 граждан, находящихся под санкциями США, связанными с нашей территориальной целостностью. Это наши партнеры ввели санкции против тех, кто принимал активное участие непосредственно в 2014 году на территории Крыма,
– отметил секретарь СНБО.
Он добавил, что по каждому отдельному человеку СНБО будет принимать отдельное решение. Данилов также отметил, что всего в санкционном списке Штатов находится 134 украинца. В этом перечне есть те, против кого уже и Украина ввела свои санкции.
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