Документ вступает в силу со дня его опубликования. Говорится о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня.
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Какие ограничения ввели против олигархов
- блокирование активов – временное ограничение права пользоваться и распоряжаться имуществом;
- ограничения торговых операций;
- полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств.
Кто еще в санкционном списке
В целом ограничительные меры ввели против 537 человек. В списке есть российские бизнесмены и чиновники, приближенные к Путину: братья Ротенберги с рядом родственников, Олег Дерипаска и глава "Газпрома" Алексей Миллер. В то же время под санкциями теперь и 540 российских компаний. Среди них – авиаперевозчики, которые летают в оккупированный Крым, и другие предприятия, которые сотрудничают с оккупантами.
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