24 июня он издал соответствующий указ. Говорится о решении относительно санкций, которые СНБО принял согласно предложениям, внесенным Нацбанком.
Обратите внимание СНБО проведет важное совещание насчет украинцев, которые находятся под санкциями США, – СМИ
На сайте Офиса Президента опубликовали список физических и юридических лиц, в отношении которых применили персональные специальные экономические и другие санкции.
Касательно них применили, в частности, блокирование активов, а также запрет предоставлять кредиты и займы, осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг или покупать их.
Под санкции попали всего 55 банковских учреждений, среди них:
- "Сбербанк России";
- "Агроинвестиционный коммерческий банк";
- "Аделантбанк";
- "БайкалБанк";
- "Банк Москвы";
- "Бизнес для Бизнеса";
- "Верхневолжская";
- "Газпром Банк";
- "ГЕНБАНК";
- "Джаст Банк";
- "Инвестиционный Капитал";
- "Инвестрастбанк" и другие.
Заметим, что в "черном списке" оказались также несколько платежных организаций международных платежных систем, среди которых "Колибри" и "Юнистрим".
Физические лица
- Анненков Александр – основатель АО "Севастопольский морской банк";
- Анненкова Лидия – основательница АО "Севастопольский морской банк";
- Святий Роман – судебный пристав-исполнитель оккупантов Крыма.
СНБО проверит 134 украинцев, которые под санкциями США
Совет нацбезопасности и обороны соберется 24 июня на закрытое совещание насчет украинцев, против которых США ввели санкции. Говорится о 134 украинцах.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что спецслужбы Украины проверят подсанкционных в США граждан. В частности, выясняют, почему Вашингтон пошел на такие шаги.