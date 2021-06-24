24 июня он издал соответствующий указ. Говорится о решении относительно санкций, которые СНБО принял согласно предложениям, внесенным Нацбанком.

Обратите внимание СНБО проведет важное совещание насчет украинцев, которые находятся под санкциями США, – СМИ

На сайте Офиса Президента опубликовали список физических и юридических лиц, в отношении которых применили персональные специальные экономические и другие санкции.

Касательно них применили, в частности, блокирование активов, а также запрет предоставлять кредиты и займы, осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг или покупать их.

Под санкции попали всего 55 банковских учреждений, среди них:

"Сбербанк России";

"Агроинвестиционный коммерческий банк";

"Аделантбанк";

"БайкалБанк";

"Банк Москвы";

"Бизнес для Бизнеса";

"Верхневолжская";

"Газпром Банк";

"ГЕНБАНК";

"Джаст Банк";

"Инвестиционный Капитал";

"Инвестрастбанк" и другие.

Заметим, что в "черном списке" оказались также несколько платежных организаций международных платежных систем, среди которых "Колибри" и "Юнистрим".

Физические лица

Анненков Александр – основатель АО "Севастопольский морской банк";

Анненкова Лидия – основательница АО "Севастопольский морской банк";

Святий Роман – судебный пристав-исполнитель оккупантов Крыма.

СНБО проверит 134 украинцев, которые под санкциями США

Совет нацбезопасности и обороны соберется 24 июня на закрытое совещание насчет украинцев, против которых США ввели санкции. Говорится о 134 украинцах.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что спецслужбы Украины проверят подсанкционных в США граждан. В частности, выясняют, почему Вашингтон пошел на такие шаги.