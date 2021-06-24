Детали заседания СНБО

Совещание секретарю СНБО Алексею Данилову поручил провести президент Владимир Зеленский. Оно будет проходить в Аппарате ведомства в 16:30.

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Совещание будет касаться вопроса выполнения протокольного решения СНБО, принятого на заседании Совета 4 июня 2021 года, относительно санкций, введенных органами США по отношению к гражданам Украины,

– говорится в сообщении.

Напомним, ранее Данилов говорил, что украинские спецслужбы проверят подсанкционных в США украинцев. В частности, почему Вашингтон наложил на этих лиц ограничения. По итогам могут принять соответствующие решения.

Против каких украинцев США ввели санкции

11 января 2021 года Вашингтон ввел санкции против нескольких украинцев:

нардепа Андрея Деркача, который опубликовал записи якобы с голосами Петра Порошенко и Джо Байдена;

нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского;

экс-помощника Деркача Дмитрия Ковальчука;

бывшего прокурора ГПУ Константина Кулика;

экс-нардепа-беглеца Александра Онищенко;

а также окружение Деркача – Антона Симоненко, Андрея Телиженко, Петра Журавля.

5 марта Штаты ввели ограничения против украинского олигарха Игоря Коломойского. Его обвинили в попытках подорвать демократию в Украине.