Детали заседания СНБО
Совещание секретарю СНБО Алексею Данилову поручил провести президент Владимир Зеленский. Оно будет проходить в Аппарате ведомства в 16:30.
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Совещание будет касаться вопроса выполнения протокольного решения СНБО, принятого на заседании Совета 4 июня 2021 года, относительно санкций, введенных органами США по отношению к гражданам Украины,
– говорится в сообщении.
Напомним, ранее Данилов говорил, что украинские спецслужбы проверят подсанкционных в США украинцев. В частности, почему Вашингтон наложил на этих лиц ограничения. По итогам могут принять соответствующие решения.
Против каких украинцев США ввели санкции
11 января 2021 года Вашингтон ввел санкции против нескольких украинцев:
- нардепа Андрея Деркача, который опубликовал записи якобы с голосами Петра Порошенко и Джо Байдена;
- нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского;
- экс-помощника Деркача Дмитрия Ковальчука;
- бывшего прокурора ГПУ Константина Кулика;
- экс-нардепа-беглеца Александра Онищенко;
- а также окружение Деркача – Антона Симоненко, Андрея Телиженко, Петра Журавля.
5 марта Штаты ввели ограничения против украинского олигарха Игоря Коломойского. Его обвинили в попытках подорвать демократию в Украине.