Совещание состоялось 23 июня. Кроме членов СНБО, в нем приняли участие, в частности, глава Минздрава Виктор Ляшко и председатель профильного парламентского комитета Михаил Радуцкий.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал принять все необходимые меры, чтобы защитить украинцев от угрозы очередной вспышки COVID-19. Участники совещания обсудили опасность распространения в Украине нового штамма и проанализировали пути его попадания в страну. Риски связаны с прибывшими из Индии, Великобритании, Португалии и России, а также Польши, Румынии и Словакии.

Обратите внимание! Украина запретила въезд без результатов экспресс-теста на COVID-19 прибывшим из Индии, Великобритании, Португалии и России.

Участники совещания согласились, что ситуация со штаммом "Дельта" требует введения дополнительных противоэпидемических мероприятий. Также отметили, что важно ускорить темпы вакцинации и обеспечить ее доступность для уязвимых слоев населения.

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