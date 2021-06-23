Совещание состоялось 23 июня. Кроме членов СНБО, в нем приняли участие, в частности, глава Минздрава Виктор Ляшко и председатель профильного парламентского комитета Михаил Радуцкий.
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Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал принять все необходимые меры, чтобы защитить украинцев от угрозы очередной вспышки COVID-19. Участники совещания обсудили опасность распространения в Украине нового штамма и проанализировали пути его попадания в страну. Риски связаны с прибывшими из Индии, Великобритании, Португалии и России, а также Польши, Румынии и Словакии.
Участники совещания согласились, что ситуация со штаммом "Дельта" требует введения дополнительных противоэпидемических мероприятий. Также отметили, что важно ускорить темпы вакцинации и обеспечить ее доступность для уязвимых слоев населения.
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