Нарада відбулася 23 червня. Окрім членів РНБО, у ній взяли участь, зокрема, очільник МОЗ Віктор Ляшко та голова профільного парламентського комітету Михайло Радуцький.
До теми Небезпечний мутант: що відомо про штам коронавірусу "Дельта", який вже в Україні
Секретар РНБО Олексій Данілов закликав вжити усіх необхідних заходів, аби захистити українців від загрози чергового спалаху COVID-19. Учасники наради обговорили небезпеку поширення в Україні нового штаму та проаналізували шляхи його потрапляння в країну. Ризики пов'язані із прибулими з Індії, Великої Британії, Португалії та Росії, а також Польщі, Румунії та Словаччини.
"Дельта" вже в Україні: основне
- 23 червня у РНБО повідомили про появу нового штаму коронавірусу в Україні. "Дельту" виявили у 66-річної матері та 16-річної дитини.
- Як уточнив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, інфікованих госпіталізували, але їх стан – стабільний. Обоє напередодні повернулися з Росії.