Нарада відбулася 23 червня. Окрім членів РНБО, у ній взяли участь, зокрема, очільник МОЗ Віктор Ляшко та голова профільного парламентського комітету Михайло Радуцький.

До теми Небезпечний мутант: що відомо про штам коронавірусу "Дельта", який вже в Україні

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав вжити усіх необхідних заходів, аби захистити українців від загрози чергового спалаху COVID-19. Учасники наради обговорили небезпеку поширення в Україні нового штаму та проаналізували шляхи його потрапляння в країну. Ризики пов'язані із прибулими з Індії, Великої Британії, Португалії та Росії, а також Польщі, Румунії та Словаччини.

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Учасники наради погодилися, що ситуація зі штамом "Дельта" вимагає запровадження додаткових протиепідемічних заходів. Також наголосили, що варто прискорити темпи вакцинації та забезпечення її доступність для вразливих верств населення. Фахівці також відзначили, що важливим є й раннє виявлення штаму "Дельта" та посилення якісного відстеження контактних осіб. Водночас треба вдосконалити протоколи лікування відповідно до нових викликів – аби не допустити колапсу у випадку масової захворюваності.

"Дельта" вже в Україні: основне