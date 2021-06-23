Мовиться про громадян, які прибули в Україну з Індії, Великої Британії, Росії та Португалії, або перебували на їхній території не менше 7 днів.

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Перетнути кордон їм дозволять лише у випадку, якщо результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу буде негативним. Проводитимуть тест безпосередньо у пунктах пропуску. Відповідна норма почне діяти вже з 25 червня.

До цього часу, за словами головного санітарного лікаря Ігора Кузіна, за окремим дорученням РНБО будуть запропоновані заходи для протидії поширенню коронавірусу штаму "Дельта" в Україні.

Довідка. Штам коронавірусу "Дельта" виявлили вже у понад 90 країнах світу. Він розповсюджений найбільше саме у країнах, яких стосується нове обмеження.

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