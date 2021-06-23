Про відповідне рішення уряду стало відомо 23 червня. Подробиці розповів заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Краска.

До теми Симптоми Delta-варіанту коронавірусу: хто найчастіше інфікується цим штамом

Водночас, за словами чиновника, ухвалене положення не застосовуватимуть до тих людей, які повністю вакциновані проти коронавірусу COVID-19.

Довідка. Шенгенська зона охоплює 26 європейські держави, України серед них немає. Прикордонний контроль є лише на зовнішньому кордоні цієї зони.

Раніше Польща ухвалила схожі вимоги й для мандрівників з Великої Британії. Втім, карантин для них буде коротшим й триватиме лише 7 днів.

Як пояснив очільник польського МОЗ Адам Недзельський, рішення про посилення карантину покликане зменшити ризики поширення штаму коронавірусу "Дельта".

"Дельта" вже в Україні

Один із найнебезпечніших штамів коронавірусу "Дельта" вже є в Україні. Його підхопили 66-річна жінка та 16-річна дитина, які нещодавно повернулися з Росії.

Як заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, Україна може закрити сполучення з країнами, де виявили цей штам.

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