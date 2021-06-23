Щоб не допустити поширення штаму, апарат РНБО зібрався на засідання. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.
До речі Привезли з Росії: штам коронавірусу "Дельта" вже в Україні, – Данілов
Сполучення з країнами можуть закрити
На засіданні, зокрема, вирішували, чи запроваджувати обов’язкове ПЛР-тестування для людей, які приїжджають з Росії, Білорусі, Великої Британії та Індії .
Не виключаю, що може бути повністю припинено сполучення з деякими країнами. Бо це дуже небезпечно,
– наголосив Данілов.
Раніше в уряді зазначали, що можуть посилити контроль за людьми, що приїжджають з країн, де є новий штам.
Що відомо про штам "Дельта"
- Новий штам "Дельта" у 1,6 раза агресивніший, ніж інші. Також він у 2,3 раза частіше призводить до госпіталізації, у 1,5 раза – до реанімації.
- Штам вже виявили у 92 країнах. Наприклад, у Великій Британії 96% нових випадків – саме зараження "Дельта".
- Захиститись від зараження цим штамом можна, зробивши щеплення.
- До слова, в Україну "Дельта" привезли двоє людей з Росії.