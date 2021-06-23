Чтобы не допустить распространения штамма, аппарат СНБО собрался на заседание. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Кстати Привезли из России: штамм коронавирус "Дельта" уже в Украине, – Данилов
Сообщения со странами могут закрыть
На заседании, в частности, решали, вводить ли обязательное ПЦР-тестирование для людей, приезжающих из России, Беларуси, Великобритании и Индии.
Не исключаю, что может быть полностью прекращено сообщение с некоторыми странами. Потому что это очень опасно,
– подчеркнул Данилов.
Ранее в правительстве отмечали, что могут усилить контроль за людьми, приезжающими из стран, где есть новый штамм.
Что известно о штамме "Дельта"
- Новый штамм "Дельта" в 1,6 раза агрессивнее, чем другие. Также он в 2,3 раза чаще приводит к госпитализации, в 1,5 раза – к реанимации.
- Штамм обнаружили в 92 странах. Например, в Великобритании 96% новых случаев заражения именно "Дельта".
- Защититься от заражения этим штаммом можно, сделав прививку.
- К слову, в Украину "Дельта" привезли два человека из России.