Деталі засідання РНБО

Нараду секретарю РНБО Олексію Данілову доручив провести президент Володимир Зеленський. Вона відбуватиметься в Апараті відомства о 16:30.

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Нарада стосуватиметься питання виконання протокольного рішення РНБО, прийнятого на засіданні Ради 4 червня 2021 року, щодо санкцій, запроваджених органами США по відношенню до громадян України,

– мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Данілов казав, що українські спецслужби перевірять підсанкційних у США українців. Зокрема, чому Вашингтон наклав на цих осіб обмеження. За підсумками можуть схвалити відповідні рішення.

Проти яких українців США запровадили санкції

11 січня 2021 Вашингтон запровадив санкції проти кількох українців:

нардепа Андрія Деркача, який публікував записи нібито з голосами Петра Порошенка і Джо Байдена;

нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського;

експомічника Деркача Дмитра Ковальчука;

колишнього прокурора ГПУ Костянтина Кулика;

екснардепа-утікача Олександра Онищенка;

а також оточення Деркача – Антона Симоненка, Андрія Теліженка, Петра Журавля.

5 березня Штати запровадили обмеження проти українського олігарха Ігоря Коломойського. Його звинуватили у спробах підірвати демократію в Україні.