Документ набирає чинності з дня його опублікування. Мовиться про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня.

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Які обмеження ввели проти олігархів

  • блокування активів – тимчасове обмеження права користуватися та розпоряджатися майном;
  • обмеження торговельних операцій;
  • повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

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