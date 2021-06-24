Документ набирає чинності з дня його опублікування. Мовиться про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня.

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Які обмеження ввели проти олігархів

блокування активів – тимчасове обмеження права користуватися та розпоряджатися майном;

обмеження торговельних операцій;

повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

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