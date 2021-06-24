Документ набирає чинності з дня його опублікування. Мовиться про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня.
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Які обмеження ввели проти олігархів
- блокування активів – тимчасове обмеження права користуватися та розпоряджатися майном;
- обмеження торговельних операцій;
- повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
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