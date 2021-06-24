Як сказав секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, загалом у санкційному списку США перебувають 134 громадяни України.

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Хто ці люди

Данілов відмовився називати конкретні прізвища, але зауважив, що ці люди потрапили до санкційного списку через:

втручання у вибори США;

кіберзлочини;

посягання на територіальну цілісність України.

У нас 110 громадян, які перебувають під санкціями США, пов'язаними з нашою територіальною цілісністю. Це наші партнери ввели санкції проти тих, хто брав активну участь безпосередньо у 2014 році на території Криму,

– зазначив секретар РНБО.

Він додав, що по кожній окремій людині РНБО буде ухвалювати окреме рішення. Данілов також зазначив, що загалом у санкційному списку Штатів перебуває 134 українці. У цьому переліку є ті, проти кого вже й Україна ввела свої санкції.

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Які українці вже опинилися під санкціями

Ще у січні 2021 року Вашингтон запровадив санкції проти кількох українців. У санкційному списку опинилися:

нардеп Андрій Деркач, який публікував записи нібито з голосами Петра Порошенка і Джо Байдена;

нардепа від "Слуги народу" Олександр Дубінський;

експомічник Деркача Дмитро Ковальчук;

колишній прокурор ГПУ Костянтин Кулик;

екснардеп-утікач Олександр Онищенко.

А вже на початку березня США запровадили обмеження проти українського олігарха Ігоря Коломойського. Його звинуватили у спробах підірвати демократію в Україні.