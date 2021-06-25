З такою заявою виступив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Він сказав, що політика Києва у "вибудовуванні відносин з Росією є суперечливою".

До теми Сьогодні м'яч на боці Росії, – Зеленський про зустріч з Путіним

Пєсков каже, що через санкції зустрічі може не бути

Продовження Києвом санкцій щодо російських компаній можна оцінити як кроки для недопущення зустрічі Путіна і Зеленського,

– заявив Пєсков.

Наразі у Кремлі не бачать потреби перегладти свою позицію щодо українського питання. Пєсков наголосив, що для Москви українське питання – це лише Донбас, про Крим вони не мають жодного наміру говорити.

Зверніть увагу! Президент Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо продовження санкцій проти багатьох російських компаній. Також обмеження стосуються і оточення Путіна – бізнесменів та високопосадовців.

Коротко про можливу зустріч Путіна та Зеленського

Президент України запропонував главі Кремля зустрітись ще у квітні 2021 року – коли Росія масово стягувала війська до східного українського кордону.

Зеленський покликав Путіна на Донбас, натомість отримав пораду провести перемовини з бойовиками.

Вже наприкінці квітня президент України дав доручення голові свого Офісу Андрію Єрмаку зв'язатись з адміністрацією Путіна щодо організації перемовин.

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