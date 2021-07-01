Глава Кремля підписав закон, який називається "Про увічнення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років".

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У Росії заборонили ототожнювати дії СРСР і нацистської Німеччини

Забороняється ототожнення цілей, рішень і дій керівництва СРСР, командування та військових СРСР з цілями, рішеннями й діями керівництва нацистської Німеччини, командування та військових нацистської Німеччини та європейських країн осі в період Другої світової війни,

– йдеться у документі.

Прирівнювати дії СРСР і нацистської Німеччини не можна в публічному виступі, у творі, який публічно демонструється, ЗМІ або при розміщенні інформації з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, зокрема інтернету.

Також закон забороняє "заперечення вирішальної ролі радянського народу у розгромі нацистської Німеччини та гуманітарної місії СРСР під час звільнення країн Європи".

За порушення закону каратимуть штрафами

У випадку порушення введених заборон людина нестиме адміністративну відповідальність, аналогічну покаранню за публічну демонстрацію нацистської символіки.

Наразі правопорушення карається штрафом в розмірі від 1 до 2 тисяч рублів (370 – 750 гривень) для громадян, від 1 до 4 тисяч рублів (370 – 1 500 гривень) для посадовців та від 10 до 50 тисяч рублів (3 700 – 18 500 гривень) для компаній.

Людям також загрожує арешт до 15 діб.

Зверніть увагу! Російський парламент 8 червня остаточно прийняв відповідний закон.