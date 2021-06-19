Меркель наголосила, що, як для Євросоюзу, так і для Німеччини, така політика Москви є неприйнятною. Разом з тим, канцлерка вважає, що з росіянами необхідний діалог.
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Росія поставила під питання післявоєнний лад
Німеччина, як і весь Євросоюз, вважає неприйнятним, що Росія анексією Криму і масштабною підтримкою сепаратистів на сході України порушили міжнародне право і цим поставила під питання європейський післявоєнний лад,
– сказала Меркель.
Політикиня зауважила, що Берлін взяв відповідальність за злочини нацистів і для сучасних німців – це привід для сорому. Меркель згадала і про мільйони жертв Другої світової війни.
Активність громадянського суспільства обмежена у Росії
За словами Меркель, останнім часом активність громадянського суспільства обмежена, як в Білорусі, так і в Росії.
Коли мирні демонстранти і неугодні представники опозиції опиняються за ґратами, це накладає важкий відбиток на наші відносини,
– зауважила Меркель.
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Берлін збільшить витрати на оборону через дії Росії
Зазначимо, що раніше Ангела Меркель заявила, що Берлін готовий збільшити витрати на оборону через загрози з боку Росії. Також у Німеччині закликали Росію відвести війська від східного українського кордону та зменшити напруженість у Чорному морі.