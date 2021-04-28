У Німеччині привітали відведення російських війсь від кордону з Україною. Крім того, міністр закордонних справ Гайко Маас закликав Росію зняти обмеження в Чорному морі.

Маас звернувся до Росії, наголосивши, що за словами мають швидко йти дії. Хоча й міністр зауважив, що потрібні ще й додаткові кроки. Про це політик сказав під час зустрічі зі словацьким колегою Іваном Корчком.

До речі У Німеччині заявили, що Україні загрожує замороження конфлікту на Сході

Про які кроки говорить Маас

Міністр заявив, що Росія повинна зняти обмеження на судноплавство в Чорному морі. Крім того, він акцентував на дотриманні перемир'я на Донбасі.

Корчок погодився з Маасом та додав, що Словаччина підтримує територіальну цілісність та суверенітет України.

Зверніть увагу! З 24 квітня Росія закрила частину акваторії Чорного моря для іноземних кораблів. Зокрема, для трьох районів. Обмеження триватимуть до 31 жовтня.

Що цьому передувало