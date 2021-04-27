"Нормандська четвірка" зобов'язана повернутися до питань реалізації мінських домовленостей, щоб зменшити напруженість на Донбасі. В іншому випадку – Україні загрожує "заморожений конфлікт".

Таку думку озвучив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас під час онлайн-дискусії Atlantic Talk на тему "100 днів президента Джо Байдена".

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Він підкреслив, що наразі нормандський формат та мінський процес перебувають у критичній точці.

Зараз має дуже швидко стати зрозуміло, чи буде там який-небудь рух, чи можуть мінські домовленості взагалі коли-небудь бути повністю втілені в життя. Якщо ж ні, це буде означати, що ми маємо справу з замороженим конфліктом, якого ми хочемо не допустити,

– заявив Маас.

Глава німецького МЗС не вважає, що робота в нормандському форматі й мінському процесі перебуває на "нульовій позначці". Він пояснив, що домовленість про режим припинення вогню є, але його дедалі більше порушують.

Зверніть увагу! Саме проросійськи бойовики порушують режим припинення вогню, ледь не щодня обстрілюючи наших захисників на Донбасі. Ба більше, ворог провокує українських бійців відкрити вогонь у відповідь, аби потім звинуватити їх у зриві перемир'я.

На думку Мааса, складна ситуація, з якої все зіткнулися останнім часом на кордоні, є сигналом для всіх сторін в посиленому режимі зайнятися врегулюванням ситуації у межах нормандського формату і мінського процесу.

Маас сумнівається, що "одна зі сторін" серйозно мала на увазі доведення ситуації до військового конфлікту, "але ситуація така, що скупчення великої кількості військових на обмеженому просторі загрожує ненавмисній ескалації".

Додамо, що 26 квітня Президент України Володимир Зеленський закликав до модернізації Мінських домовленостей, досягнутих у 2015 році. Також президент виступив за посилення ролі США, Великої Британії та Канади в припиненні конфлікту.