За 3 дні ОБСЄ зафіксувала майже 400 порушень "тиші" на Донбасі
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ впродовж 23 – 25 квітня зафіксувала на Донбасі 391 факт порушення режиму тиші. Майже всі вони відбулися у Донецькій області.
Джерело:звіт ОБСЄ
Які порушення виявили
На Донеччині місія ОБСЄ зафіксувала 382 порушення. Серед них 297 – це вибухи.
Важливо Український військовий отримав осколкові поранення внаслідок обстрілу на Донбасі
Напередодні ОБСЄ визначала в регіоні 374 порушення режиму припинення вогню.
У Луганській області за 2 дні виявили 9 фактів порушення "тиші", зокрема 2 вибухи. За попередній звітний період порушень було загалом 2.
Крім того, безпілотник місії отримав пошкодження під час аварійної посадки, в результаті дії перешкод сигналу обох модулів GPS.
Також відомо, що місія продовжувала моніторинг на ділянках розведення сил у районах Станиці Луганської, Золотого і Петровського.
СММ сприяла встановленню локального режиму припинення вогню і здійснювала моніторинг його дотримання,
– мовиться у повідомленні.
Чим займалася місія на Донбасі
- СММ ОБСЄ стежила за ситуацією з цивільним населенням, зокрема на КПВВ та на 3 блокпостах проросійських бойовиків у Луганській області.
- Спостерігала за ситуацією на різних блокпостах і в різних районах поблизу узбережжя Азовського моря в південно-східній частині Херсонської області. Місія констатувала, що ситуація з безпекою там не змінилася.
- Представники ОБСЄ, як і раніше, стикалися з обмеженнями свободи пересування.
Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною