За 3 дня ОБСЕ зафиксировала почти 400 нарушений "тишины" на Донбассе
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение 23 - 25 апреля зафиксировала на Донбассе 391 факт нарушения режима тишины. Почти все они произошли в Донецкой области.
Источник:отчет ОБСЕ
Какие нарушения обнаружили
В Донецкой области миссия ОБСЕ зафиксировала 382 нарушения. Среди них 297 – это взрывы.
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Накануне ОБСЕ определяла в регионе 374 нарушения режима прекращения огня.
В Луганской области за 2 дня обнаружили 9 фактов нарушения "тишины", в том числе 2 взрыва. За предыдущий отчетный период нарушений было всего 2.
Кроме того, беспилотник миссии получил повреждения во время аварийной посадки в результате воздействия помех сигнала обоих модулей GPS.
Также известно, что миссия продолжала мониторинг на участках разведения сил в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.
СММ способствовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения,
– говорится в сообщении.
Чем занималась миссия в Донбассе
- СММ ОБСЕ следила за ситуацией с гражданским населением, в частности на КПВВ и на 3 блокпостах пророссийских боевиков в Луганской области.
- Наблюдала за ситуацией на разных блокпостах и в разных районах у побережья Азовского моря в юго-восточной части Херсонской области. Миссия констатировала, что ситуация с безопасностью там не изменилась.
- Представители ОБСЕ, по-прежнему сталкивались с ограничениями свободы передвижения.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
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