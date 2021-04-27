Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение 23 - 25 апреля зафиксировала на Донбассе 391 факт нарушения режима тишины. Почти все они произошли в Донецкой области.

Какие нарушения обнаружили

В Донецкой области миссия ОБСЕ зафиксировала 382 нарушения. Среди них 297 – это взрывы.

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Накануне ОБСЕ определяла в регионе 374 нарушения режима прекращения огня.

В Луганской области за 2 дня обнаружили 9 фактов нарушения "тишины", в том числе 2 взрыва. За предыдущий отчетный период нарушений было всего 2.

Кроме того, беспилотник миссии получил повреждения во время аварийной посадки в результате воздействия помех сигнала обоих модулей GPS.

Также известно, что миссия продолжала мониторинг на участках разведения сил в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

СММ способствовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения,

– говорится в сообщении.

Чем занималась миссия в Донбассе

СММ ОБСЕ следила за ситуацией с гражданским населением, в частности на КПВВ и на 3 блокпостах пророссийских боевиков в Луганской области.

Наблюдала за ситуацией на разных блокпостах и ​​в разных районах у побережья Азовского моря в юго-восточной части Херсонской области. Миссия констатировала, что ситуация с безопасностью там не изменилась.

Представители ОБСЕ, по-прежнему сталкивались с ограничениями свободы передвижения.

Обратите внимание! Пророссийские боевики фактически вышли из перемирия. Они ежедневно нарушают договоренности и цинично обстреливают позиции Вооруженных сил Украины. Вследствие враждебных действий с начала 2021 не менее 37 наших бойцов погибли.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала