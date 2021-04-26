Украинский военный получил осколочные ранения в результате обстрела на Донбассе
Боевики на Донбассе 26 апреля в очередной раз нарушили режим тишины. Вследствие вражеских обстрелов украинский воин получил осколочное ранение.
Источник:ОТГ "Север"
В ОТГ "Север" рассказали, что "в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня". Боевики "совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов позиций украинских защитников".
Заметьте Боевики на Донбассе атаковали жилые районы: в штабе ООС показали последствия обстрела
Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение,
– говорится в сообщении.
Пресс-служба ОТУ "Север" также сообщила, что "состояние здоровья защитника – удовлетворительное".
Война на Донбассе: последние новости
- 26 апреля оккупанты обстреляли украинских саперов, которые разминировали территорию в Гнутово. На момент обстрела там находились 23 представителя ГСЧС.
- Российские боевики также регулярно обстреливают позиции Вооруженных сил Украины. В то же время они распространяют в информационном пространстве фейки о том, что именно украинские воины якобы обстреливают населенные пункты.
Поделиться новостью