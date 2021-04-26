Боевики на Донбассе 26 апреля в очередной раз нарушили режим тишины. Вследствие вражеских обстрелов украинский воин получил осколочное ранение.

В ОТГ "Север" рассказали, что "в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня". Боевики "совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов позиций украинских защитников".

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Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение,

– говорится в сообщении.

Пресс-служба ОТУ "Север" также сообщила, что "состояние здоровья защитника – удовлетворительное".

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