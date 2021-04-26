В Донецкой области еще в конце марта начали работу украинские саперы. Они работали над очередной фазой разминирования в Гнутово, но их пришлось эвакуировать с места 26 апреля из-за обстрелов боевиков.

Дело в том, что участок, на котором работают пиротехнические отделения, расположен вблизи линии разграничения. Это значительно усложняет работу саперов.

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Боевики осуществляли обстрелы 26 апреля утром примерно с 8:00 до 8:40.

На момент обстрела на месте находились 23 представителя ГСЧС и 5 единиц техники. Спасатели были вынуждены немедленно остановить работы и оставить опасный участок,

– написали в ГСЧС .

Сейчас работу были вынуждены прекратить. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Важно! Саперы работали в рамках сотрудничества Государственной службы чрезвычайных ситуаций с представительством The HALO Trust в Украине. Они очищали территорию от взрывоопасных предметов. Их цель – снизить минную опасность, чтобы люди могли жить спокойно.

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