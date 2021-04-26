Боевики обстреляли украинских саперов на Донбассе: их пришлось срочно эвакуировать
В Донецкой области еще в конце марта начали работу украинские саперы. Они работали над очередной фазой разминирования в Гнутово, но их пришлось эвакуировать с места 26 апреля из-за обстрелов боевиков.
Источник:ГСЧС Украины
Дело в том, что участок, на котором работают пиротехнические отделения, расположен вблизи линии разграничения. Это значительно усложняет работу саперов.
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Боевики осуществляли обстрелы 26 апреля утром примерно с 8:00 до 8:40.
На момент обстрела на месте находились 23 представителя ГСЧС и 5 единиц техники. Спасатели были вынуждены немедленно остановить работы и оставить опасный участок,
– написали в ГСЧС .
Сейчас работу были вынуждены прекратить. К счастью, погибших и пострадавших нет.
Ситуация на Донбассе: последние потери
- В результате обстрела боевиков 22 апреля погиб украинский защитник Александр Луцик.
- 18 апреля российские наемники смертельно ранили бойца – грузина Шартавы Давида Мурмановича.
- Также 16 апреля в Черновцах прощались с Алексеем Мамчием, который погиб на Донбассе.
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