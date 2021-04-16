В Черновцах прощаются с Алексеем Мамчием, который погиб на Донбассе: фото
Буковина провожает в последний путь украинского защитника Алексея Мамчия. Он погиб у Майорска 13 апреля в результате враждебных действий российских наемников.
Источник:"Молодий буковинець"
Прощальная церемония началась в Черновцах 16 апреля в 11:00. Для этого перекрыли движение вокруг центральной площади города.
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Проститься с военным пришли десятки буковинцев. В 12: 00 началось захоронение Героя на Аллее Славы Центрального кладбища в Черновцах.
Прощание на центральной площади Черновцов / Фото "Молодой буковинец"
Что известно о погибшем бойце
- Черновчанин Алексей Мамчий погиб в результате осколочного ранения от сброшенной вражеским беспилотником противопехотной мины.
- 40-летний солдат служил на должности старшего водителя зенитно-ракетного отделения зенитно-ракетного взвода 10 отдельной горно-штурмовой бригады.
- Родной брат Алексея, Станислав Мамчий, погиб в 2016 году на блок-посту под Авдеевкой во время минометного обстрела.
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