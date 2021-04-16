Буковина провожает в последний путь украинского защитника Алексея Мамчия. Он погиб у Майорска 13 апреля в результате враждебных действий российских наемников.

Прощальная церемония началась в Черновцах 16 апреля в 11:00. Для этого перекрыли движение вокруг центральной площади города.

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Проститься с военным пришли десятки буковинцев. В 12: 00 началось захоронение Героя на Аллее Славы Центрального кладбища в Черновцах.

Прощание на центральной площади Черновцов / Фото "Молодой буковинец"

Что известно о погибшем бойце