В результате атак российских наемников 13 апреля погиб украинский военный из Черновцов Алексей Мамчий. Младший брат погибшего солдата 5 лет назад, в 2016 году, тоже умер на Донбассе.

Об этом в фейсбуке сообщил мэр Черновцов Сергей Осачук. Городской глава выразил соболезнования родным воина.

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Утром 13 апреля оккупанты сбросили гранаты на позиции украинских подразделений. Трагедия произошла в районе Майорского.

Мэр Черновцов отметил, что смертельное ранение получил черновчанин, старший солдат Алексей Мамчий. И добавил, что младший брат военного умер на фронте в 2016 году.

Младший брат павшего, Станислав Мамчий, в 2016 году также отдал жизнь, защищая нас от врага. Низко склоняем голову, выражаю искренние соболезнования родным и вечная память,

– отметил Сергей Осачук.

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13 апреля беспилотный летательный аппарат оккупантов пересек линию разграничения в районе Майорского и сбросил гранаты на позиции наших подразделений.

В результате вражеских атак один военнослужащий погиб. Еще 2 украинских воинов получили ранения, их направили в лечебное учреждение.

В штабе ООС сообщили, что 13 апреля боевики били из запрещенных минометов 82 калибра возле Южного.

Обратите внимание! Режим прекращения огня на Донбассе действует с 27 июля 2020 года. Несмотря на это, оккупанты ежедневно нарушают договоренности и прицельно обстреливают позиции украинских военных.