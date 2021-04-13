Пророссийские боевики продолжают нарушать режим тишины на Донбассе. В результате вражеских атак 13 апреля погиб один защитник Украины, еще двое получили ранения.

В районе Майорского БПЛА оккупантов пересек линию разграничения и осуществил сброс гранат на позиции наших подразделений. В результате этого один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

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Отмечается также, что в результате атаки еще 2 украинских воина получили ранения. Им оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшего воина.

Боевики били из запрещенного вооружения

Кроме этого, с начала текущих суток, 13 апреля, российские наемники 1 раз обстреляли позиции защитников Украины. Неподалеку от Южного боевики били из запрещенных минометов 82 калибра.

В штабе Операции Объединенных сил отметили, что бойцы ВСУ по-прежнему контролируют ситуацию в районе проведения ООС и соблюдают режим прекращения огня.

Важно! Несмотря на все договоренности о перемирии, российская сторона систематически палит в сторону украинских позиций. С начала 2021 года пули оккупантов унесли жизни уже 34 наших воинов.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала