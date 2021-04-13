Проросійські бойовики продовжують порушувати режим тиші на Донбасі. Унаслідок ворожих атак 13 квітня загинув один захисник України, ще двоє отримали поранення.

На Донбасі загинув боєць ЗСУ

У районі Майорського БПЛА окупантів перетнув лінію розмежування та здійснив скидання гранат на позиції наших підрозділів. У результати цього один військовослужбовець отримав поранення, не сумісне з життям.

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Зазначається також, що внаслідок атаки ще 2 українських воїни отримали поранення. Їм оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Бойовики гатили зі забороненого озброєння

Окрім цього, з початку поточної доби, 13 квітня, російські найманці 1 раз обстріляли позиції захисників України. Неподалік Південного бойовики гатили зі заборонених мінометів 82 калібру.

У штабі Операції Об'єднаних сил наголосили, що бійці ЗСУ й надалі контролюють ситуацію в районі проведення ООС та дотримуються режиму припинення вогню.

Важливо! Попри всі домовленості про перемир'я, російська сторона систематично гатить у сторону українських позицій. Від початку 2021 року кулі окупантів забрали життя вже 34 наших воїнів.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу