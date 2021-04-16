Буковина проводжає в останню путь українського захисника Олексія Мамчія. Він загинув біля Майорського 13 квітня внаслідок ворожих дій російських найманців.

Прощальна церемонія розпочалася у Чернівцях 16 квітня об 11:00. Для цього перекрили рух довкола Центральної площі міста.

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Попрощатися з військовим прийшли десятки буковинців. О 12:00 розпочалося поховання Героя на Алеї слави Центрального кладовища у Чернівцях.

Прощання на Центральній площі Чернівців / Фото "Молодий буковинець"

Що відомо про загиблого бійця